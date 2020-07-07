Анадырь, , 10:26 — REGNUM На Чукотке стабилизируется ситуация с лесными пожарами — 47 из 62 уже ликвидированы. Остальные 15 очагов — локализованы, сообщил губернатор округа Роман Копин.

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Парашютисты-десантники потушили пожары в районе села Ваеги, в 26 км от Островного, в нескольких км от посёлков Встречный и Кепервеем.

Также пожарные не допустили распространение огня на заказник Лебединый.

Тушат возгорания в Билибинском районе и рядом с Анадырем.

Класс пожарной опасности в лесах Чукотки снизился до 1. Режим ЧС в Анадырском районе уже снят, в Билибинском снимут в ближайшее время.

«В этом году из-за погоды количество пожаров в два раза больше средних значений за пять лет, а площадь увеличилась — в семь раз», — написал на своей странице в Instagram Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыму идёт смог от лесных пожаров на Чукотке и в Якутии.