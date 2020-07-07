Букаву, Конго, , 10:22 — REGNUM Боевики убили восемь человек, в том числе шесть солдат, во время нападения на востоке ДР Конго. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя вооруженных сил ДР Конго.

Дьедонне Касерека заявил, что в ходе беспорядков в деревне Туветуве, расположенной в провинции Южное Киву, были также убиты два мирных жителя.

По его словам, нападение на блокпост было совершено 3 июля членами одной из местных группировок.

Как передавало ИА REGNUM, Верховный комиссар Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразил обеспокоенность в связи с ростом числа столкновений, убийств и случаев нарушения прав человека на востоке ДР Конго.

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