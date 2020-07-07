Красноярск, , 10:09 — REGNUM По состоянию на утро 7 июля в Красноярском крае зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 163 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в семи районах: Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском районах.

Локализовано десять пожаров, населённым пунктам огонь не угрожает, подчеркнули в министерстве.

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 18 лесных пожаров на площади 3,6 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края действует режим ЧС.

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