Уфа, , 10:13 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девочки в бассейне банного комплекса возбуждено в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительной информации, 4 июля в г. Мелеузе 6-летняя девочка находилась в банном комплексе вместе со своей бабушкой и братом 8-и лет. В какой-то момент женщина заметила отсутствие внучки. Тело девочки обнаружили на дне бассейна.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудников администрации банного комплекса.

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