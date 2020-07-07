Гатчина, Ленинградская область, , 10:02 — REGNUM В Ленинградской области полиция разыскивает преступника, который поджег самосвалы, принадлежащий коммерческой фирме, общей стоимостью 37 млн рублей. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти сгорели семь грузовых автомобилей на площади 140 кв. м. Пресс-служба ГУ МЧС по ЛО.

Поджог грузовиков был совершен неизвестными в ночь на 6 июля в деревне Веккелево Гатчинского района Ленинградской области. Около 02:40 на автостоянке в промзоне по неустановленной причине произошло возгорание семи грузовых автомобилей — самосвалов марок «Рено» и «Мерседес», принадлежащих коммерческой фирме.

«В результате возгорания пострадавших нет, автомобили сгорели полностью. Сумма материального ущерба составила 37 000 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Полицией проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.