Барнаул, , 09:51 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, где ежедневно стали выявлять более 100 новых носителей коронавируса, проведёт сегодня, 7 июля, специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению её дальнейшего ухудшения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Также в ближайшее время чиновники намерены провести заседание самого оперштаба по противодействию коронавирусу, где выработанные сегодня предложения и меры могут быть в полном объёме или частично утверждены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уже несколько дней подряд в регионе ежедневно выявляют более 100 новых носителей коронавируса, происходит по несколько новых смертей пациентов с SARS-CoV-2, увеличивается количество тяжелобольных пациентов (89) и пациентов, которым диагностировали внебольничную пневмонию (639).

Вместе с тем, несмотря на то, что носители коронавируса были выявлены в окружении самого губернатора, социальную дистанцию глава региона соблюдал всего неделю, пока на Алтай не прибыл министр просвещения Сергей Кравцов.

Читайте также: В Алтайском крае ежедневно выявляют более 100 новых носителей SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл на Алтай