Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM В Камчатском крае локализовали все крупные лесные пожары. Власти региона уверены в том, что пожарная обстановка стабилизировалась, поэтому приняли решение отменить введённый ранее режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Класс пожарной опасности на Камчатке снизили до первого и второго уровней.

Принимавшие в тушении лесных пожаров в регионе силы федерального резерва и межрегионального маневрирования вернутся на свои места. На место базирования в Хабаровск вернётся и самолёт БЕ-200. Он принимал участие в тушение крупного пожара в районе села Таёжное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 7 июля тушат 19 лесных пожаров, 17 из них локализованы.