Барнаул, , 09:41 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае после проведённого в России голосования по поправкам к Конституции РФ резко поменялась не в лучшую сторону. Уже несколько дней подряд в регионе ежедневно выявляют более 100 новых носителей коронавируса.

Вот и сегодня, 7 июля, оперативный штаб завил о подтверждении 171 положительного теста на SARS-CoV-2. Не обошлось без новых смертей. За сутки скончались ещё пятеро человек с коронавирусом. В двух случаях смерть была связана именно с COVID-19. Таким образом, общее количество жертв в регионе составляет 109 человек.

Из общего количества пациентов инфекционных отделений стационаров 639 больны внебольничной пневмонией, 1441 — ОРВИ.

«Тяжелобольных пациентов 89, на аппарате ИВЛ — 21. Всего выздоровело — 3356 (3026 взрослых и 330 детей)», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тому, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, способствуют вспышки коронавируса в медицинских и социальных учреждениях. Носители SARS-CoV-2 обнаружены даже в окружении первых лиц региона. Правда, их самоизоляция длилась всего неделю.

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