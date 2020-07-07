Пенза, , 10:08 — REGNUM По информации на 7 июля в Пензенской области ушли из жизни после заражения новой коронавирусной инфекцией еще два пациента. Таким образом, с начала пандемии в регионе с диагнозом COVID-19 число скончавшихся достигло 52 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина.

Первый случай — мужчина 1940 года рождения. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний, таких как хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз; атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония.

Второй — мужчина 1975 года рождения. Пациент не имел сопутствующих заболеваний. Его причина смерти также коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 6 июля коронавирус выявили у 5418 человек. Выздоровели после заражения 4928 человек, скончались с момента наблюдения 50 человек.

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