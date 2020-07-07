Курган, , 09:38 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет жительница Челябинской области, которая похитила 800 тысяч рублей у 90-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что челябинка в составе цыганского табора находилась в Кургане проездом. Ночью 17 мая путём случайного набора номеров она позвонила на стационарный телефон 90-летней женщине, представилась сотрудником полиции, сообщив, что якобы её сын попал в ДТП, в котором погиб человек.

В итоге, пожилая женщина, чтобы спасти сына от уголовного преследования, сбросила злоумышленнице с балкона пакет с 800 тыс. рублей. Обвиняемая в составе цыганского табора покинула город. И была оперативно задержана на территории Макушинского района. Деньги возвращены потерпевшей.

Жительница Челябинской области обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину.