Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM Трое сотрудников уголовного розыска в Улан-Удэ, обвиняемые в пытках подростка, на время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД, комментируя уголовное дело, возбуждённое против оперативников.

Как отмечается, ранее правоохранители задержали подозреваемого за совершение краж и грабежей. Тот рассказал, где могут находится похищенные вещи. Прибыв на указанное место они заметили подростка, который при виде полицейских попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа. Однако его всё же задержали и доставили в отдел.

«Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул орган внутренних дел. Вечером 4 июля в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации указанного подростка. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия подразделение собственной безопасности МВД начало проверку. В случае установления вины, по сообщению ведомства, сотрудники будут уволены, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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