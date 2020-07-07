Воскресенский район, , 09:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Воскресенского района, который в состоянии невменяемости столкнул девушку с балкона 5-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Следствием установлено, что 7 апреля текущего года утром в селе Елшанка Воскресенского района мужчина вместе с 22-летней приятельницей находился на балконе своей квартиры. Между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой хозяин толкнул девушку руками в область туловища. Приятельница с высоты 5 этажа упала на землю и получила перелом позвоночника, ушиб левого легкого. Вовремя оказанная медицинская помощь позволила сохранить жизнь потерпевшей.

В отношении мужчины провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила, что он не мог и не может осознавать характер и опасность своих действий вследствие психического расстройства. Дело направлено в прокуратуру для утверждения решения о применении к нему принудительного лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Вольск Саратовской области 15 июня в 17:20 на улице Набережной, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна 5-го этажа двухлетний мальчик.

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