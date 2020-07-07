Уфа, , 09:23 — REGNUM Расследование несчастного случая, в результате которого работник АО «Башкиравтодор» получил тяжелые травмы, начала гострудинспекция Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 30 июня на территории производственной базы в Салаватском районе в с. Мурсалимкино. Машинист конвейера ремонтировал экскаватор. Он осуществлял демонтаж натяжителя правой гусеницы. В какой-то момент произошел срыв гайки. В результате она отскочила и попала в лицо рабочего. Машинист получил тяжелые травмы.

Отмечается, что сотрудники гострудинспекции сейчас выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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