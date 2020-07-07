Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии предупредили жителей и гостей региона о начале сезона активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, по ситуации на 7 июля из-за укусов клещей в больницы обратились более 2,6 тыс. человек.

При этом зарегистрировано 34 случая заболевания клещевыми инфекциями. В их числе вирусным энцефалитом заболели 16 человек, клещевым бореллиозом — 4, клещевым риккетсиозом — 13, моноцитарным эрлихиозом человека — 1.

Для профилактики распространения болезней, в республике обработали более 1,7 тыс. га земли. Всего в этом году планируется провести противоклещевую обработку на территории 2 тыс. га.

«Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, запланировано привить более 70 тыс. человек», — отметили в управлении.

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