Уфа, , 09:00 — REGNUM Женщина погибла в дорожной аварии на трассе в Башкирии. Об этом 7 июля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, трагедия произошла ближе к вечеру на автотрассе Юлдыбаево-Акъяр-Сара. На 67 км это дороги автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился 38-летней мужчина, выехал в кювет и там опрокинулся.

Сообщается, что мать водителя 56 лет, которая находилась в машине на момент аварии, умерла в больнице.

Отмечается, что водитель не захотел проходить медицинское освидетельствование. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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