Грозный, , 08:42 — REGNUM В Чечне произошло ДТП на автодороге в Итум-Калинском районе. На трассе, ведущей в Грозный, сорвалась в пропасть машина, в которой находились четверо человек, в том числе двое детей, передает РЕН ТВ.

В результате аварии два ребенка и взрослый погибли, одного пострадавшего с травмами доставили в Шатойскую больницу.

В настоящее время комментариев по поводу происшествия на официальных сайтах правоохранительных органов нет. На странице ГИБДД МВД по ЧР в Instagram сообщается лишь статистика ДТП за прошедшую неделю. За семь дней на дорогах республики произошло восемь ДТП, в результате которых погибли три человека, пострадали еще шестеро.