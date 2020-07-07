Омск, , 08:34 — REGNUM В Омской области после гибели двух детей возбуждены уголовные дела.

Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в областном следственном управлении СКР, утонули десятилетняя девочка и десятилетний мальчик. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, днём 6 июля десятилетний мальчик с 14-летней сестрой, проживающие в одной из деревень, пошли купаться на реку Иртыш. Девочка начала тонуть, брат бросился ей на помощь. Он спас сестру, но сам не смог выбраться на берег.

Ещё один несчастный случай произошёл днём 6 июля в Омске. Три девочки купались в котловане, две из них стали тонуть. Одну из тонувших спасла 11-летняя девочка, а вторую десятилетнюю девочку спасти не удалось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле двухлетний ребёнок утонул в детском надувном бассейне.

Читайте также: В Кызыле двухлетний ребёнок утонул в бассейне