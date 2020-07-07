Магадан, Магаданская область, , 08:33 — REGNUM Магадан накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах — жители жалуются на сильное задымление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Мэр Магадана Юрий Гришан на встрече с журналистами пояснил, что пожаров в городском округе нет, дым идёт от природных пожаров в Якутии и на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в двух районах есть предпосылки ввести ЧС из-за лесных пожаров.