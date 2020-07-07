Гавана, , 08:44 — REGNUM На Кубе более 1,2 тысяч человек были эвакуированы с территорий, прилегающих к складу боеприпасов в восточной провинции Ольгин, после того, как там 6 июля прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает пресс-служба Революционных вооруженных сил Кубы.

По информации военного ведомства, 6 июля на охраняемом оружейном складе, расположенном в муниципалитете Хибара, произошло несколько детонаций боеприпасов.

Отмечается, что в результате происшествия жертв нет. Всего с близлежащих территорий в целях безопасности были эвакуировано 1245 местных жителей.

В настоящее время началось расследование причин произошедшего.