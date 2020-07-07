Грозный, , 08:28 — REGNUM В Чечне расследуют происшествие, произошедшее на железнодорожной станции Червленная — Узловая. Днем 6 июня на станции столкнулись два поезда — грузовой и хозяйственный. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщили ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Установлено, что локомотивная бригада хозяйственного поезда допустила проезд на запрещающий сигнал светофора. При движении произошло боковое столкновение с грузовым поездом, в результате которого сошли с рельсов пять вагонов товарняка, локомотив и вагон хозяйственного состава.

При этом были повреждено около 150 метров железнодорожного пути. В общем сумма ущерба составила почти 7 млн рублей. Следствию предстоит установить виновных в происшествии.