Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Общая площадь горящего леса в Бурятии на сегодняшний день составляет более 1,2 тысячи гектар. Об этом 7 июля сообщили в агентстве лесного хозяйства республики, передает РИА Новости.

«Общая площадь пожаров — 1251 гектар без локализованных очагов», — заявил в агентстве.

Также указывается, что по состоянию на утро 7 июля ведутся мероприятия по ликвидации 13 лесных пожаров на территории Баргузинского, Джидинского, Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов.

Кроме этого, сообщается, что в труднодоступной горной местности Муйского и Курумканского районов ещё семь лесных пожаров наблюдаются с помощью программы космического мониторинга.

При этом отмечается, что за сутки было ликвидировано 25 лесных пожаров на общей площади 1 321 га, при тушении которых было задействовано 679 человек и 131 единица техники. Подчёркивается, что угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в лесах Казачинско-Ленского района Иркутской области пришлось вводить режим ЧС муниципального характера из-за лесных пожаров.