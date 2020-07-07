Иркутск, , 08:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 7 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число носителей коронавируса составляет уже 9225 человек, причём 240 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 130 человек. В том числе, пятеро умерли за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 1487 пациентов с SARS-CoV-2, из них 92 человека болеют тяжело. Выздоровели 4849 человек.

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