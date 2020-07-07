Москва, , 08:16 — REGNUM Адвокат артиста Михаила Ефремова, который совершил смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актера.

«Задача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности», — сказал адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что если в суд доказательства стороны защиты необоснованны и не имеют юридической силы, то «мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

Ранее адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что Михаил Ефремов может получить условное наказание, даже в случае если суд признает его виновным в ДТП со смертельным исходом.

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