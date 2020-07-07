Фукуока, Япония, , 08:17 — REGNUM Число жертв наводнения в юго-западной части Японии, на острове Кюсю, которое произошло в результате проливных дождей, возросло до 50 человек. Об этом 7 июля сообщает агентство «Киодо».

По информации источника, в настоящее время район наводнения из-за продолжающихся ливней расширился и охватил северную часть острова Кюсю, что и стало причиной роста числа жертв.

Также уточняется, что большее число погибших проживало в префектуру Кумамото, где 11 человек все ещё числятся пропавшими без вести, а тело одной из погибших — 87-летней женщины — было обнаружен в префектуре Фукуока.

Кроме этого, указывается, что люди, проживающие в горных районах, в результате наводнения остались без телефонной связи, электричества и водоснабжения, и местные власти пытаются доставить их в эвакуационные центры.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юго-западном японском острове Кюсю в результате повреждений линий электропередачи, вызванных сильными ливнями, без электроэнергии остались не менее 6,5 тыс. домов.