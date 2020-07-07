Благовещенск, 7 июля 2020, 08:08 — REGNUM С начала 2020 года в Амурской области произошло 3196 пожаров, в которых погибли 43 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении МЧС.
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Общее количество пожаров, произошедших в области за шесть месяцев 2020 года, меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 831. Ущерб от возгораний составил 123 млн рублей.
«Основной причиной пожаров с трагическими последствиями является неосторожное обращение с огнём при курении, по этой причине жизни лишились 26 человек», — уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.
Из-за неосторожного обращения с огнём в Приамурье произошло 44% зафиксированных пожаров. Из-за неосторожности при курении возникли 159 пожаров, из-за детской шалости — 28.
При тушении пожаров в Приамурье спасли 85 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области специалисты МЧС проверяют детские оздоровительные лагеря на соблюдение требований пожарной безопасности.