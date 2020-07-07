Маркс, Саратовская область, , 09:54 — REGNUM В городе Маркс Саратовской области 6 июля вечером во время отдыха на пляже утонула 8-летняя девочка. По факту гибели ребенка назначена доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Предварительно установлено, что в понедельник, 6 июля, ребенок с матерью, старшей сестрой и младшим братом отдыхали на городском пляже. Около 19 часов они начали сборы домой, но девочки решили напоследок искупаться. Мама с сыном остались на берегу. Через какое-то время старшая дочь сообщила матери, что ее сестра пропала под водой. Женщина позвала на помощь местного спасателя и медсестру. Девочку извлекли из воды, но спасти ее не удалось.

Осмотр тела 8-летнего ребенка не выявил каких-либо повреждений. Судмедэксперты проведут экспертизу для установления причины смерти девочки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области 4 июля утонула 12-летняя девочка.

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