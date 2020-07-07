Хоринский район, Бурятия, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки пожарные и сотрудники лесной охраны вели работы по тушению 25 лесных пожаров на территории 12 районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь превысила 1,3 тыс. га.

Большинство возгораний произошли из-за сухих гроз. Причиной двух пожаров, как отмечается, стало неосторожное обращение с огнём.

В работах задействовано более 600 человек, а также 131 единица техники. В результате им удалось ликвидировать семь возгораний, ещё пять очагов локализованы. 13 лесных пожаров локализовать пока не удаётся. В их числе крупный пожар на территории Забайкальского национального парка, из-за чего в Баргузинском районе 6 июля был объявлен режим ЧС.

«Кроме того, на территории Муйского и Курумканского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 7 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности», — отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля пройденная огнём площадь, по данным РАЛХ, достигала 852 га.

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