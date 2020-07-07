Чебоксары, , 07:52 — REGNUM В Чувашии сохраняется высокий уровень пожарной опасности из-за установившейся жары. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГКЧС.

На Волге в Чебоксарах ИА REGNUM

В ведомстве со ссылкой на данные Гидрометцентра Чувашии информируют, что 7, 8, 9 июля прогнозируется жёлтый уровень опасности: жара +30…+34 градусов, местами высокая пожароопасность.

«Опасные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий», — предупреждают спасатели.

В ГКЧС отмечают, что «при необходимости» на территории муниципальных образований необходимо ввести режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. При наступлении средних и высоких классов пожарной опасности запрещается доступ в леса. За нарушения режима противопожарной безопасности штрафы для граждан составят до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, юридические лица могут быть наказаны до 400 тыс. рублей.

Отметим, с 7 по 9 июля из-за прихода тропической воздушной массы в Чувашии ожидается +31…+36 градусов в тени, при этом будет малооблачная погода. Вторая волна жаркой и душной погоды прогнозируется со следующей недели.

Напомним, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.

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