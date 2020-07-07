Рубцовск, Алтайский край, , 07:51 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Рубцовска, обвиняемого в сексуальном надругательстве над малолетними детьми из социально неблагополучных семей.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие, что мужчина, под предлогом оказания денежной помощи, восемь лет издевалсянад мальчиками и девочками в возрасте от 5 до 17 лет. Кроме того, истязатель изготовил и распространил фотографии порнографического содержания с участием несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что в Барнауле за преступления против половой неприкосновенности в отношении своих учеников осудили бывшего учителя одной из городских школ. Доказано, что с 2015 по 2018 год 39-летний учитель в своем доме, а также здании школы совершал иные действия сексуального характера в отношении учеников в возрасте от 11 до 12 лет. От преступных посягательств пострадали шесть мальчиков.

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