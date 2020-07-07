Кызыл, , 07:29 — REGNUM В столице Тувы Кызыле попали под машину 35-летняя местная жительница с дочерью в возрасте 1 года и 8 месяцев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл днём 6 июля на нерегулируемом пешеходном переходе.

46-летний водитель, двигаясь по дороге на ВАЗ-2114, не предоставил преимущества переходящим дорогу пешеходам. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как после удара коляска с ребёнком отлетела на 4−5 метров и упала. Пострадавшие были госпитализированы.

«К счастью, полученные ими травмы оказались значительно легче, чем предполагалось. С диагнозом «сотрясение головного мозга и ушибы лица» мать с ребенком госпитализированы в нейрохирургическое отделение республиканской больницы №1», — отметили в ведомстве.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято решение в отношении водителя.

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