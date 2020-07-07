Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:22 — REGNUM В Кемеровской области вступил в силу обвинительный приговор за побег из помещения суда в Новокузнецке. Рецидивиста осудили за применение насилия в отношении конвоира и побег.

Напомним, 29 января 2020 года из суда Новокузнецка сбежал осуждённый. В этот день мужчину приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Он ударил конвоира и сбежал. Его задержали через несколько дней.

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«За совокупность преступлений, а также с учётом ранее вынесенного приговора, окончательно ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — уточнили в прокуратуре.

Уточняется, что приговор не обжаловался и вступил в законную силу.