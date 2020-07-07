Барнаул, , 07:18 — REGNUM В Алтайском крае из-за пандемии коронавируса решено не организовать традиционный летний отдых детей. Самостоятельные развлечения уже привели к 14 трагедиям с несовершеннолетними на воде. Подробности сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

К примеру, 1 июля в бассейне на придомовой территории одного из сел Бийского района на глубине более одного метра обнаружено тело 12-летнего мальчика. Не исключено, что подросток мог прыгнуть с лестницы и удариться головой о дно. Произошедшую трагедию родители заметили только вечером, когда пошли закрывать бассейн.

5 июля несчастный случай произошёл на реке Бия в районе села Малоенисейское. Многодетная семья, воспитывающая пятерых детей, отдыхала на берегу. Ненадолго отойдя от берега, где купались дети, мать обнаружила, что по реке плывет тело ее четырёхлетнего сына. Без признаков жизни мальчика вынес из воды старший брат.

Напомним, ранее сообщалось, что только в июне 2020 года утонули 10 жителей региона. Это немногим больше, чем годом ранее (в июне 2019 года утонули 16 человек, в июле — 25, а августе — 18 человек).

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