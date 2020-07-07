Казань, , 09:52 — REGNUM На улицах Казани 6 июля вечером устраняли течь воды по улице Юлиуса Фучика возле дома №105б. При проведении земляных работ был поврежден магистральный водопровод диаметром 600 мм, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Специалисты водоканала прибыли на место в 17:00 и переключили водоснабжение на сетях. Без воды остались дома в Советском и Приволжском районе. Лишь к 19:00 аварийным бригадам удалось восстановить водоснабжение. На ликвидацию аварии привлекли 45 рабочих и 30 единиц спецтехники.

Поврежденный водопровод обеспечивает водой часть Советского и Приволжского районов города — 506 многоквартирных домов, 3,9 тыс. частных домов в поселках Вознесенское, Восточный, Алтан, Салмачи, Вишневка, Привольный, Плодопитомник, две больницы, котельные, 212 административных зданий, 45 детских садов, 17 школ.

Специалистами ведется разработка плана-графика выполнения аварийно-восстановительных работ на поврежденном участке водопровода.

Очевидцы разлива воды активно выкладывали видео с подтопленными улицами в соцсети. На время проведения восстановительных работ микрорайон, где произошла авария, перекрыли для въезда личного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казани 17 июня после кратковременного, но сильного ливня затопило улицы.

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