Кош-Агачский район, Алтай, 7 июля 2020, 06:56 — REGNUM В двух дорожно-транспортных происшествиях в Республике Алтай за минувшие выходные погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.
4 июля 36-летний житель Кош-Агачского района, управляя автомобилем ВАЗ-21 110, не справился с управлением в зоне проведения ремонта на Чуйском тракте и съехал с трассы. В результате опрокидывания машины водитель погиб на месте. Пассажир был доставлен в больницу с ушибами.
На следующий день на дороге «Акташ-Улаган-Балыктуюль» мотоцикл ИЖ Юпитер-5 столкнулся с внедорожником УАЗ Патриот. Предварительно установлено, что 43-летний житель Улаганского района, управляя мотоциклом выехал на встречную полосу.
«От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля был трезвый», — отметили в министерстве.
В настоящее время правоохранители проводят проверку для установления причин и обстоятельств происшествий.
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