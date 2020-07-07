Славгород, Алтайский край, , 06:48 — REGNUM Житель Славгорода признался в том, что это он в августе 2019 года убил свою сожительницу и двоих её детей (девяти и четырёх лет). За это преступление суд вынес пожизненный приговор. Подробности сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, в ночь на 22 августа 2019 года женщина собрала личные вещи, документы и совместно с двумя малолетними детьми намеревалась уехать из Славгорода в другой регион. Довезти семью до вокзала она попросила родного брата гражданского супруга. Но по дороге между взрослыми произошёл конфликт, и мужчина убил мать двоих детей. На допросе у следователей он признался, что испугался, когда дети заплакали, он их тоже убил.

«Мать и дети скончались от асфиксии. С целью сокрыть следы убийства злоумышленник закопал тела жертв в лесополосе, а затем на протяжении нескольких дней заливал их бетоном», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено в лесополосе, в нескольких километрах от села Павловка, где проживала семья. По факту безвестного исчезновения правоохранители проводили розыск.

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