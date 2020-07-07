Кызыл, , 06:38 — REGNUM В столице Тувы Кызыле двухлетний ребёнок утонул в детском надувном бассейне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, трагедия произошла вечером на территории одного из частных домов.

Предварительно установлено, что ребёнок был вместе с родителями.

«В какой-то момент взрослые отвлеклись, а затем обнаружили тело ребенка в детском надувном бассейне с водой. Как установили полицейские, вода в бассейне была на уровне около 40 сантиметров», — отметили в министерстве.

Как отмечается, следственными органами начата проверка. Правоохранители в связи с этим призвали родителей не оставлять детей без присмотра, особенно в летний период.

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