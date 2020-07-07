Токио, , 06:15 — REGNUM Наивысшую степень опасности из-за сильных дождей в трех японских префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки на острове Кюсю объявило главное метеорологическое управление Японии, 7 июля передает телеканал NHK.

На указанных территориях возможны паводки, затопления и оползни. Жителей еще восьми префектур страны также предупредили об угрозе схода оползней.

В двух префектурах — Эхимэ и Оита — 350 тысяч жителей получили от властей рекомендацию эвакуироваться из регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля по меньшей мере 6,5 тысячи домов на острове Кюсю остались без электричества из-за повреждений линий электропередач.

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