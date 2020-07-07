Якутск, , 05:25 — REGNUM В Якутии 7 июля тушат 19 лесных пожаров, 17 из них локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Дальний Восток и Сибирь охвачены лесными пожарами — все новости

Лесные пожары охватили огнём 1 511 га. Четыре пожара произошли в Верхоянском районе, три — в Хангаласском, два — в Горном, Среднеколымском районах, по одному Усть-Алданском, Верхнеколымском, Сунтарском, Таттинском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском муниципалитетах.

За прошедшие сутки ликвидировано пять пожаров в Нижнеколымском, Олекминском, Среднеколымском, Томпонском и Усть-Майском районах. В тушении пожаров задействованы 751 человек, 76 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действует 118 термоточек на общей площади 383 563 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 80 пожаров в лесах на площади более 4,8 тыс. га в РФ ликвидировали за сутки сотрудники лесных пожарных служб.