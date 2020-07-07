Красноярск, , 05:20 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого врача-педиатра. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Минусинска завершено (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

Установлено, что вечером 1 мая 2020 года мужчина пришёл в гости к своей 58-летней знакомой. Как сообщало ИА REGNUM, женщина работала врачом-педиатром. Они поссорились. Сначала минусинец избил женщину, а затем нанёс ей четыре колото-резанных ранения.

Уголовное дело направлено в суд.

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