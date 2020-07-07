Анкара, , 05:02 — REGNUM Сильный лесной пожар на Галлипольском полуострове в Турции стал причиной закрытия пролива Дарданеллы для прохода судов, 6 июля сообщает издание Hurriyet.

Пожар начался в районе деревни Ильгардере. Для его ликвидации задействовано два самолета-амфибии, 20 вертолетов, 107 пожарных машин и около 400 спасателей.

Из населенного пункта эвакуированы около 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля руководитель управления лесного хозяйства турецкой провинции Измир Зафер Деринч заявил, что самолеты-амфибии Бе-200ЧС, направленные Россией в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров, эффективно справляются со своей задачей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции оценили эффективность российского самолета в тушении пожаров