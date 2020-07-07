Канберра, , 04:25 — REGNUM Австралийским ветеринарам удалось выходить недоношенного вомбата, изъятого из сумки мертвой матери, сообщает портал Bored Panda.

Сообщается, что погибшую самку вомбата обнаружил на дороге один из жителей столицы Австралии Канберры. В сумке у погибшего животного он обнаружил живого детеныша. Мужчина взял маленького вомбата и отнес его ветеринарам.

https://www.instagram.com/p/CCKlZkThq7I/

Детёнышем оказалась трехмесячная самка весом около 125 грамм, ее прозвали Элси. Ветеринары приложили все усилия, чтобы выходить животное. Ее кормили каждые три часа и клали отдыхать в одеяло, которое имитирует сумку матери. Сейчас вомбат Элси весит полтора килограмма и постепенно приходит в норму.

В реабилитационном центре отметили, что работникам выпала редкая возможность пронаблюдать развитие детеныша вомбата вне материнской сумки.