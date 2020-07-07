Токио, , 04:31 — REGNUM На юго-западном японском острове Кюсю в результате повреждений линий электропередачи, вызванных сильными ливнями, без электроэнергии остались не менее 6,5 тыс. домов. Об этом энергетическая компания Kyushu Electric Power сообщает 7 июля на своей странице в Twitter.

Наибольшее число отключений электроэнергии компания зафиксировано в префектурах Кагосима, Кумамото и Оита. Сотрудники компании прилагают максимальные усилия, чтобы повреждения на линиях были ликвидированы в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от наводнений и оползней на юго-западе Японии выросло до 49 человек, ещё 11 считаются пропавшими без вести. Бедствие вызвано ливневыми дождями, из-за которых начались наводнения и оползни.

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