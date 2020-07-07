Пекин, 7 июля 2020, 03:49 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая утром 7 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился на территории Баркель-Казахского автономного уезда, подземные толчки были зафиксированы в городе Хами. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 июля у побережья индонезийского острова Ява. Эпицентр землетрясения находился в 142 километрах на север от города Семаранг, являющегося административным центром провинции Центральная Ява.
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