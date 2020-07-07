Санкт-Петербург, , 03:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге ликвидировали пожар автоцистерны с ГСМ и стоящих рядом автомобилей. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в Невском районе, по адресу улица Книпович дом 9 поступило в дежурную часть в 00:37. Прибывшие на место пожара расчёты обнаружили, что на территории бизнес центра «Торгбыттранс» загорелась автомобильная цистерна с ГСМ и стоящие рядом автомобили. Площадь пожара составила 400 кв. метров.

В 01:56 пожар был локализован. В 02:22 — открытое горение было ликвидировано, пожар потушен.

Отмечается, что превышения ПДК на месте происшествия выявлены выявлены не были. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации МЧС, в тушении огня принимали участие 24 человека и 6 единиц спецтехники.