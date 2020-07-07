Благовещенск, , 03:28 — REGNUM В Амурской области следователь за взятку снял обвинения с наркоторговца, переложив их на другого невиновного человека. Должностное преступление раскрыто. Наркоторговец осужден, сам следователь находится под стражей в ожидании суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Следователь якобы приобрёл у обвиняемого в незаконном обороте наркотиков автомобиль по заниженной цене в рассрочку на неопределённый срок. За это с наркоторговца были сняты все обвинения, а к ответственности следователь решил привлечь невиновного человека.

«Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании подследственного», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый уволен из органов внутренних дел. Расследование уголовного дела в отношении него завершено и направлено в суд.

При этом взяткодатель осужден за незаконный оборот наркотиков сроком на три года и один месяц колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бывший руководитель исправительной колонии №15 (Батайск) предстанет перед судом за превышении должностных полномочий (ч. 1 286 УК РФ).