Ростов-на-Дону, , 00:28 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет поставщик водонапорных башен, похитивший свыше 10 млн рублей. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в Шахтинский городской суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Как полагают следователи, фигурант уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» в 2017 году похитил из региональной казны более 10 млн рублей «при поставке в муниципальные районы Ростовской области водонапорных башен». Товар «не соответствовал требованиям муниципальных контрактов, которые невозможно использовать по целевому назначению».

ИА REGNUM напоминает, что одна из водонапорных башен, установленная в 2017 году в Красносулинском районе, нагрузки не выдержало.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года стало известно, что администрации девяти районов Ростовской области нарушили закон при закупке водонапорных башен. В мае 2020 года стало известно, что перед судом по уголовному делу о превышении должностных полномочий предстанет глава Волгодонского района, подписавший акт приёма-передачи бракованных водонапорных башен, заведомо зная об их непригодности.

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