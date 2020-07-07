Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Мальчик утонул во время отдыха на диком пляже в Каменске-Шахтинском, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По имеющиися данным, трагедия произошла 6 июля в микрорайоне Лиховском. 15-летний подросток отплыл от берега, затем стал тонуть. Его тело обнаружили спустя несколько часов.

Следователи осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.

ИА REGNUM напоминает, что 4 июля 18-летний житель Ростова-на-Дону утонул, спасая двух девочек.

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