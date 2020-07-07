Калининград, , 00:17 — REGNUM В Калининградской области сапёры мотострелковых частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили три боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Два артиллерийских снаряда калибром 52-мм и 100-мм были обнаружены и обезврежены в прошедшие выходные сапёрами морской пехоты в городе Светлый и в посёлке Сосновка Зеленоградского городского округа Калининградской области. В Калининграде, на территории СНТ «Янтарь», сапёры мотострелкового полка обезвредили противопехотную мину.

Все найденные и обезвреженные боеприпасы времён войны были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

Всего в 2020 году специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 1400 различных боеприпасов — мин, снарядов и бомб, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде 23 июня состоялось торжественное открытие памятника участнику штурма Кёнигсберга Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Булатову, который в труднейшей обстановке на виду у противника разминировал стратегическую дорогу Раушен-Кёнигсберг, обезвредив при этом 24 авиабомбы общим весом 2,5 тонны.

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