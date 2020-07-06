Каракас, , 22:52 — REGNUM В штате Фалькон в северо-западной части Венесуэлы сильным пожаром охвачен нефтеперерабатывающий центр Парагуана. По информации местных СМИ, пожар происходит на НПЗ «Кардон».

Уточняется, что пожарные борются с огнём с 11 часов утра.

По утверждению издания Diario, пожар возник на каталитической установке НПЗ «Кардон» в Пунто-Фихо.

В июне текущего года на предприятии было возобновлено производство бензина 91 марки в объёме 30 тыс. баррелей в сутки.

Завод «Кардон» второй по мощности в мире с объёмом переработки около миллиона баррелей в день. Этот завод перерабатывает 72% нефти на территории Венесуэлы.

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