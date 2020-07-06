Ульяновск, , 21:11 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего школьника, которого обвиняют в нападении на 59-летнюю учительницу. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошёл утром 26 февраля 2020 года. Правоохранители установили, что 15-летний ученик ранил кухонным ножом 59-летнюю учительницу, удар пришёлся в область живота. Пострадавшей удалось выбить нож из рук школьника, который скрылся с места происшествия.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»). В следственном управлении отмечают, что судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у подростка психическое расстройство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал происшествие «вопиющим», поручив министерству образования и мэрии изучить данный случай, чтобы понять, что «сподвигло ребёнка совершить этот поступок».

Напомним, ранее трагедия произошла в Базарносызганском районе Ульяновской области: 18 августа 2019 года в одном из частных домов были обнаружены тела мужчины, двух женщин и двух четырехлетних детей. Все погибшие — члены одной семьи. Чуть позднее найдено тело родственника погибших — 16-летнего подростка, который, по версии следствия, расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

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